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大立光股價再探波段低點 回測3,000元關卡

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
大立光執行長林恩平（本報系資料庫）
大立光執行長林恩平（本報系資料庫）

股王大立光（3008）第3季稅後純益58.67億元，每股純益43.74元，創近六年來第3季最差紀錄，執行長林恩平表示，第4季產能很難滿載，法人擔憂在客戶砍單下，大立光第4季恐旺季不旺，今（12）日開低走低，一度下探至3,065元，創去年1月初以來低點，回測3,000元關卡。

大立光上周舉辦法說會，第3季稅後純益58.67億元，季增17.6%，年減31.5%，每股純益43.74元；第3季毛利率65.68%，季減2.9個百分點，為六季來低點；累計前三季稅後純益175.76億元，年減13%，每股純益131.03元。

大立光指出，10月拉貨動能與9月差不多，11月還看不到，由於一家客戶的貢獻度降至零，雖有其他客戶開始拉貨，但很難彌補，因為不確定因素高，將衝擊第4季的產能很難滿載。

雖然蘋果將發表新品，市場預期新iPhone 12將上市，拉貨啟動有助營運，但法人擔憂在華為禁令的影響，智慧手機市場主流朝中低階的趨勢，恐造成大立光第4季旺季不旺，進一步衝擊全年營收及獲利。

大立光恐面臨近年來最保守的第4季，今日股價跳空開低，以3,195元開出，下跌185元，跌幅超過半根停板達5.47%，早盤一度探低至3,065元，下跌315元，跌幅9.31%，盤中跌勢略減，但跌幅仍逾8%，再創波段低價。

大立光 智慧手機

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