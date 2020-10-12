台積電ADR飆新高 開盤458元完成填息
台積電（2330）ADR上周五收漲1.7%，收在88.78美元，創歷史新高，法說會前傳出可供貨華為，外資看好第4季表現，今(12)日一開盤以458元開出，上漲5元，完成填息，且帶動台股大盤漲勢。
台積電9月合併營收1,275.85億元，月增3.8%，年增24.9%，再創歷史新高；累計前九月合併營收9,777.22億元，年增29.9%；台積電本周四將召開法說會，市場傳出已獲美國許可，可以供貨給華為，外資看好台積電第4季營運動能強勁。
上周國假日連假前外資單日買超台積電28,937張，連八買，合計買超63,184張，台積電ADR上周五再創新高，今日以458元開出，以15天時間完成填息，早盤一度拉升至460.5元，推升大盤指數衝高，盤中漲幅逾1%。
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