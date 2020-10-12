台股雙王兩樣情 台積電漲逾1%、大立光股價再破底

上周公布營收後，台股權王台積電（2330）與大立光（3008）今（12）日開盤股價呈現兩樣情，台積電漲幅超過1%，大立光跌幅逾9%，再度跌破近期低點。

台積電今日開盤股價458元，上漲5元，盤中還曾走高到460.5元；大立光開盤價3195元，股價一路下滑往跌停板價3,045元靠近，開盤10分鐘的成交量超過700張，已超過上周四(8日)成交量的一半。

台積電9月合併營收為1,275.85億元，創新高，月增3.8%，年增24.9%。累計今年前九月營收為9,777.22億元，年增29.89%。

大立光9月合併營收51.25億元，月增2%，年減22%；前九月累計合併營收406.52億元，年減4%。