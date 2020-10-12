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權值股領漲 台股朝「萬三」邁進
國慶假期美股持續穩步走高，累計四大指數全數上漲，激勵台股今（12）日開盤上漲71.96點，開在12,959.15點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）領漲帶動下，加權指數大漲逾百點，朝向「萬三」靠攏。
由於川普表示將擴大刺激法案，並暗示將推出比民主黨很高的紓困金額，加上聯準會官員不排除擴大QE政策，以及油價上漲帶動能源股走高，多項正面消息推升四大指數累計均上漲超過1%。
終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲283.44點，或1.00%，收在28586點；標普500指數上漲57.68點，或1.68%，收在3477.13點；Nasdaq指數上漲215.34點，或1.89%，收在11579.9點；費半指數上漲69.20點，或2.97%，收在2398.04點。
展望後市，群益長安基金經理人王耀龍表示，台股近期在國際情勢與產業變化影響下，指數呈現區間震盪局面，推估在美國大選底定前仍有此變數干擾，盤勢將以族群方式交替輪動，但隨著後續選舉結果底定，充沛的資金與總經指標好轉仍將帶動後續行情震盪向上，中長期表現仍不看淡。
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