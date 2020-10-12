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iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

新應用持續維持成長 支撐台股成主要動力來源

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股第四季展望正向。有別於過去傳統第四季即將逐漸步入淡季，但今年的第四季因為受到包括疫情、貿易戰等因素牽動，迄今仍有太多科技應用零件缺貨漲價。這個現象某種程度反映出目前基本面需求仍暢旺，這是主要原因。

廖哲宏表示，以華為禁令為例，9月15日後，多數半導體皆無法繼續出貨華為，儘管如此，許多零組件仍處於供需吃緊狀態。包括：晶圓代工、面板、驅動IC封測、驅動IC、Power IC、功率元件等供需吃緊持續至第四季。

另一方面，廖哲宏表示，考量今年受疫情影響帶來的低基期效應，明年企業獲利預估有望呈現兩位數成長。即使外資今年迄今仍呈現較大的賣超部位，但從台股表現來看，仍大致呈現震盪向上的走勢，其所反映出的就是台股堅實的基本面。

面對美國大選前帶來的市場波動，廖哲宏表示，台股稍早雖有回測季線，但這樣的拉回仍可視為健康的整理，無礙基本面，就題材面、新科技趨勢等新應用持續維持成長態勢下，料仍將是支撐台股成長的主要動力主要來源。

展望後市，廖哲宏表示，包括：美中衝突持續，華為禁令的風險與影響需持續觀察；但另一方面，潛在禁令帶給台灣半導體以及科技公司更多機會，有競爭力的科技公司也有實力打破中美衝突的僵局。在題材方面，則建議可留意AloT、雲端、車用電子、高速運輸及缺貨概念股。

台股 華為 疫情

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