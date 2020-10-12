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iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

美總統大選結果明朗前 尋找股價落底且具投資價值標的

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，大盤加權指數雖然想突破前波13,031高點不容易，但由於科技電子股有經過近2個半月整理，科技類股9月已見落底，10月初以來出現反彈表現、加上若美國科技與半導體股有機會繼續走強，則台灣科技類股將有持續表現機會，也建議採選股不選市方式，逢低分批加碼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，觀察10月初台股加權指數也有反彈跡象，但成交量仍顯不足，若無法帶量上攻，則研判美國總統大選前仍不脫震盪整理格局。

操作策略上，周書玄分析，進入電子出貨旺季，除了居家上班(Work From Home)題材延續之外，蘋果相關供應鏈受惠新機推出，5G基地台研判第三季落底，第四季可望回升；傳統產業方面，如車用零組件則因中國市場回溫而營收開始上揚、貨櫃供不應求持續漲價，而提升免疫力相關的運動休閒類股皆仍是布局重點。

若以產業趨勢而言，周書玄認為，由於政府引導再生能源長期發展，風力發電與太陽能成為成長型內需產業，皆有助於支撐台股後續走勢。未來主要投資操作風險，應持續觀察新冠肺炎全球疫情發展與未來美國總統大選動態。操作上，建議選擇具有年度、季度業績成長，且股價修正後、具價值之績優成長股，可逢低分批加碼，並避免重押單一產業，分散投資風險。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，第四季台股以區間整理為主，投資留意高檔風險，建議美國總統大選結果明朗前，從跌深個股中尋找股價落底且具投資價值之標的，研究團隊持續看好新科技與半導體類股、傳產、貨運與居家防疫相關標的例如:面板顯示器、運動器材、自行車等有機會，或利用台股基金持續以動態式定期(不)定額方法，做長期投資佈局。

台股 總統大選 半導體

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