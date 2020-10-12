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台股攻堅 軋空有影

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

台股蓄勢軋空蔚然成形。過去一個半月來，整體融券餘額觸底反彈後，大增近29萬張，隨台股再次強勢攻堅、指數蓄勢挑戰萬三（13,000點）關卡，空頭認錯回補的軋空力道，將助攻第4季多頭增添柴火。

根據統計，台股融券餘額在5月14日來到最高的903,554張，之後逐漸下滑，到8月28日537,648張落底後觸底反彈，直至上周四（8日）的826,945張，近一個半月大增289,297張。法人預期，隨台股持續走強，近期龐大的空單將被迫回補，有利台股走出軋空行情。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股10月仍有機會挑戰萬三，指數區間約落在12,600點至13,100點之間。在幾大助攻台股偏多的成因中，最主要就是軋空行情。

他分析，台股經歷前期的養空、中期的誘空（9月24日跌破季線）後，目前已來到軋空階段。截至上周四止，台股整體融券張數高達82.6萬張，但指數已回到季線之上，這股軋空的強勁力道將會推升指數持續走揚。

台股券資比，也隨融券餘額不斷升高而隨之走揚，過去一個半月，由低點7.26%一路攀升，9月下旬正式突破10%，至8日止已揚升至11.07%。

其次，是內資軋外資。資金行情下，內資剛性回流，使得台幣不斷升值，加上今年來外資仍賣超台股，內資對台股的強力支撐軋到外資（部位不足），將使外資被迫搶補現貨籌碼的同時，也會持續拉升指數向上。

台股 融券

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