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台積Q4 六內外資唱旺

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

台積電將在本周四（15日）舉行法說會，隨著傳出公司已獲得美方許可供貨華為，滙豐、元大等六大內外資看好台積電第4季動能強勁，樂觀預測營收季增率可達一成以上，遠優於原本市場普遍預期的季增減個位數百分比，單季可望挑戰賺半個股本，寫新猷。

法人指出，台積電法說會釋出的訊息可望偏多，若本季營收季增率達一成以上，意味單季與全年營收將攻上新高，不排除全年營收目標跟進上修。

外資押寶權王後市，截至上周四（8日）已連八天買超台積電，8日當天並擴大買超至2.8萬張，投信法人齊步連七買。台積電近期積極邁向填息，8日收453元、距離填息價僅有5元之差；9日台積電ADR翻漲1.1%、收88.78美元，溢價13.5%，8日更一度創下88.86美元新高。

滙豐、里昂、高盛、花旗、大和及元大投顧等六大內外資分析，台積電第3季受惠華為急單及非華為客戶強勁需求，營收領先超標下，預估單季毛利率將達50.5%至51.5%，可望達財測上緣，每股純益估達4.7元至4.8元，挑戰同期最佳。

第4季華為需求退出，多數外資模擬沒有華為訂單，但非華為客戶最大幅度補足缺口的情境下，台積電可望持續成長。其中，最樂觀預測是單季營收季增10%以上，滙豐預估季增8%，全年成長24%，市場平均預測第4季約季增至季減低個位數。滙豐、大和並預期，台積電本季毛利率持穩第3季，每股獲利挑戰5元新高。

外資法人指出，若台積電確定可恢復供貨華為，有望帶動財測上調。

滙豐分析，沒有華為的情況下，台積電受惠於蘋果、超微、輝達、高通、聯發科等客戶積極下單，高階製程產能供不應求，看好第4季來自5奈米營收比重可望從第3季的高個位數，拉升到15%至20%，挹注獲利同步大增。

台積電 華為

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