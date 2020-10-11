台股周線連二紅 本周挑戰12,900點關卡

台股周線連二紅，本周將挑戰12,900點關卡；法人11日表示，大盤指數來到高檔區後，短線震盪難免，但觀察各產業中，不乏具成長性與競爭優勢的優質公司，投資人可伺機布局「利基型成長股」，享受資本利得漲升契機。

上周四國慶連假前的最後一個交易日，台股開盤即站上12,800點，隨後在台積電、聯發科、聯電、大立光、國巨等產業龍頭股領漲下，終場大漲140點，收最高12,887點，創近兩周新高點，成交值放大至2,087億元，周線連兩紅。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，加權指數目前已經收復所有均線，並回到9月21日這波修正的起點位置，但也逼近12,900點之上的高檔壓力區，建議投資人選股不選市，可留意9月營收及第3季財報績優個股。

就技術面觀察，台股周線拉出長紅，連兩周大漲已吞噬9月21 日長黑，加上周KD值可望在本周出現黃金交叉，只是成交量仍稍嫌不足，短線指數仍可能以大箱型區間震盪為主。

展望盤勢，美國即將在11月初舉行總統大選，選戰即將進入白熱化階段，消息面影響資本市場的程度將日益劇烈，10月底前指數震盪難免，待選舉結果出爐後，盤勢才可望有較明確的方向。

此外，蘋果（Apple）即將發表iPhone 12，相關供應鏈也將視銷售狀況，股價預料受到牽動。

台新投顧副總黃文清指出，觀察當前各產業中，仍不乏具成長性與競爭優勢的優質公司，營運持續成長，凸顯透過由下而上的選股策略，即便在景氣不確定的環境下，仍能從中找到鑽石好股。

接下來有利基故事、市占率提升、產品線擴充與獲利成長動能延續至明年的趨勢成長股，預計將會成為盤面焦點，建議以選股代替選市、成長優於價值的操作，伺機分批布局。

例如緯穎、祥碩、信驊、昇佳電子、寶雅、聯詠、世芯-KY、力旺、健策、上緯投控、日月光投控等，今年上半年每股稅後純益（EPS）在1元以上，且前九月營收較去年同期年增超過一成、近五個交易日股價表現強勢。

黃文清強調，現階段在台股盤勢多空震盪之際，投資人可以趁著指數整理的同時，布局「利基型成長股」，等待個股波段行情啟動。

展望盤勢，法人指出，本周台股將全數公布9月營收，可望為業績題材股帶來表現機會，預期指數將在12,700點至13,000點之間高檔震盪。