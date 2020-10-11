大股東增持 優質股出列

台股久攻不下萬三灘頭堡， 引發市場質疑上市櫃公司大股東倒貨。然而根據主管機關統計，計有彰銀、宏捷科、東元等個股的大股東在這段期間加碼自家股票，看好後市的意味濃厚。

根據證期局、證交所等主管機關最新統計，在6月指數上攻、7月創高、8月震盪的這三個月的時間，總計有鴻海集團在內372家公司的董事、監察人與關係人在行情逢高時，逐月加碼自家股票，當中，雖有部分公司因董監席位變動而出現持股增加的現象，但市場對大股東持股增加之舉以偏多解讀。

其中，泛公股的彰銀、華南金、第一金等個股，在本波金融股並不受資金青睞下，出現泛公股大舉進場動作，其中，彰銀增加77.3萬張，勇冠全體市場，華南金與第一金也分別有17.2萬張、7.1萬張；長華*則是有21.8萬張、台聚11.6萬張，不僅最吸睛，也是全體上市櫃公司的前五大增持股。

經營權面臨寶佳集團挑戰的東元，也大舉加碼5.2萬張，泛中美晶集團的宏捷科則有4.5萬張，辜家的台泥有4.1萬張，永豐餘集團的元太，以及全國、聯華、研華等也都逾3萬張；元大金控大股東也增持2.2萬張。

台新投顧總經理李鎮宇、元富投顧總經理鄭文賢均指出，最了解公司營運前景的就是上市櫃公司大股東，對營運前景有信心，才會進場買股，尤其是在指數進入歷史新高、市場對後市又愛又怕之際，大股東進場加碼，不僅釋出市場流通在外籌碼下降的重大訊號，也透露看好後市的玄機。