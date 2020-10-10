公股布局 納入特別股

台股持續高檔震盪，公股行庫延續高股息概念投資操作，除伺機加碼績優權值股，也擬擴大布局標的至波動低、股息佳的特別股，並可能在次級市場交易量較小下，從初級市場切入建立部位。

公股行庫今年來積極加碼台股，包括合庫、一銀、兆豐等，股票水位都來到兩、三百億元上下。儘管台股攻上12,000點後再觸及13,000點，不少股票也來到相對高檔，但為累積賺取股息收益部位，公股行庫仍採取伺機加碼做法。

由於多數公股行庫在股票操作上，帳列科目均採入資產負債表的其他綜合損益（OCI）項下，而非交易目的進損益表，賺取資本利得為主，因此選股均以績優權值股、產業龍頭、台灣50成分股為主，但隨大盤上揚，操作難度升高，因此除分批逐步加碼外，股息率高的特別股，也成為合宜標的。