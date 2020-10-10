外資雙做多股 領軍衝萬三

台股本波籌碼良性換手後，多頭重掌發球權，上演V型反轉大驚奇，並拉出連七紅，外資同期間回補454億元，法人看好，外資買超現貨、借券回補「雙重做多」股，將扮指數再戰13,000點的急行軍。

美股擺脫美國總統川普染疫及美國新一輪紓困方案陷入僵局陰霾，持續震盪盤堅，加上美元指數拉回，外資在台股9月25日見到12,149低點後，啟動回補買盤，至8日止，近七個交易日共買超454億元，僅9月29日小賣超18億元。

兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清認為，美股相對強勢，台積電ADR屢創新高價，有利台股多頭氣勢，如果外資買超力道不減，配合半導體族群、蘋概股強勢回歸，本波再度挑戰13,031歷史高點可期。

法人分析，台股在中秋連假前賣壓宣洩完畢，且指數守住8月20日的12,144低點留下影線，技術面呈「雙槌打樁」格局，籌碼經良性換手，加上本波三大法人同步回補，尤其外資最為積極下，順勢展開軋空手、軋融券、軋借券賣出的「三軋」走勢。

篩選9月28日以來，外資買超、借券回補合計逾7,500張，且同期間股價漲幅在5%以上個股，計有南亞科、友訊、旺宏、宏碁、彩晶等十檔電子股，及台橡、工信、正新、大亞等四檔傳產股。

美國制裁中芯國際，南亞科、旺宏等記憶體大廠有機會受惠轉單效應，加上9月營收雙雙繳出月增、年增「雙增」亮麗成績單，吸引外資同步大幅回補現貨及借券賣出的空單部位，推升本波分別上漲13.1%、9.4%，扮演盤面多頭指標。

受惠於中國大陸車市好轉及原物料漲價，正新8月底以來已發出三次漲價通知，第4季營運看俏。

至於台橡，也因下半年營運可望擺脫虧損，轉機色彩濃厚。正新、台橡聯袂獲得外資密集回補，股價站回季線。