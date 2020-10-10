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就市論勢／5G、遠距商機、蘋概 聚光

經濟日報 / 葉獻文（保德信高成長基金經理人） 
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

川普上周「得疫的一天」引發全球震撼，所幸美股迅速從川普染疫訊息衝擊中恢復冷靜，股市在川普病情受控且出院下，尾部風險反應減弱，焦點重回紓困案進展，雖川普對紓困案談判反覆，但台股基本面良好，短線下跌隨即有買盤承接，本周天天收紅，8日加權指數終場漲140點，收在12,887點，站回月、季與年線。

回歸基本面，景氣亮出綠燈，領先、同時指標持續上升，8月工業生產指數、製造業銷售量指數、製造業營業、海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均成長，失業率則緩步下滑，反應景氣逐漸從低點反轉。

在台灣製造業採購經理人指數方面，中經院公布9月PMI攀升至57.7，連三個月呈擴張，且六大產業PMI除金融保險、住宿餐飲外均擴張。後續配合電子旺季、iPhone新機上市、5G新興科技應用等利多助攻，台股仍有可為。

投資建議

iPhone 12將於美西時間10月13日登場。作為iPhone家族5G首發，且設計預期回歸4╱5代經典邊角造型，有望帶動換機及新購需求，相關供應鏈如手機數據機、射頻元件、PCB等都值得關注。

整體而言長多格局不變，資金行情加上經濟緩步復甦，台股仍具強而有力支撐，雖短線國際情勢陰霾壓抑指數上攻空間，且稍有利多空都可能引起股市震盪，但個股各自精采表現，除5G、遠距商機、蘋概股外，亦可留意傳產及低基期個股。

川普 台股 製造業

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