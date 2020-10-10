ETF除息秀 配發率誘人

元大高股息（0056）公布今年配息率衝破5%，率先炒熱10月ETF除息秀，統計到10月底有多達48檔ETF將除息，為今年來最大ETF除息潮。除元大高股息配息率衝上5.3%，還有國泰1-5Y高收債、富邦臺灣優質高息24檔也達3%以上。

元大高股息公告今年度配息1.6元，配息率超過5.3%，還沒除息已有高達30萬投資人緊抱，堪稱市場最期待的ETF除息大秀。法人看好，10月ETF市場關注度再提高甚至為台股「10月驚奇」添紀錄。

元大高股息同時是10月配息率第一高的ETF，較第二名的高收債類國泰1-5Y高收債5%表現還要高，另外，同樣是高股息的富邦臺灣優質高息擬配發0.773元現金、配息率4.46%，FH美元信用債1-5Y配息率逾4.2%，以及新光中國政金綠債、加掛人民幣的新光中國政金綠債+R，均配發新台幣0.8元現金，換算水準有4%～4.2%。

目前台股每月有20～40檔不等的ETF除息，10月除了多次配息的債券ETF，還有不少一年只配一次、但配息率突出的台股ETF進行年度除息，使得近50檔標的接力除息，今年來陣容最大。

其中，在前述元大高股息等六檔配息率可達4%，還有19檔在3%～4%，包括皆3.8%的富邦全球高收債、元大投資級公司債等。