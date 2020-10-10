股海自由行／晶圓代工、IC設計 題材一波波

美國總統川普確診新冠肺炎訊息，一度造成美國股市波動，然而經過總統醫療團隊積極進行治療下，已經出院並返回白宮治療；川普改變言論，呼籲出台針對航空業與小型企業的救濟措施，規模分別為250億美元、1,350億美元，並支持向個人發放1,200美元刺激支票；美民主黨籍眾議院議長裴洛西（Pelosi）與美財政部長米努勤（Mnuchin）通話，並暗示願意就航空業磋商紓困法案，美股強力反彈，化解市場下修的危機。

總統大選方面，博彩市場短期轉向押注拜登勝選，留意拜登後續言行表現，此外川普病情維持穩定，若回歸競選活動，則戰勝病情的形象仍有助川普抬升競選聲勢，因此後續大選不確定性仍高，而通訊投票造成的行政、司法爭議更添市場風險。

台股中長期仍偏多，整體電子業的基本面還算是樂觀，以台積電為首的台灣科技業，現階段仍雙重受惠疫情題材，包括遠端工作教學與消費電子回溫，尤其iPhone 12即將開賣、真無線藍牙耳機（TWS）及電視的熱銷，此外，中芯禁令題材，對台灣晶圓代工產業亦為利多。

蘋果新機下周發表，由於今年iPhone新機較慣例晚約一個月推出，也意味著整體供應鏈旺季營收都會遞延約一個月，因此第4季旺季將受惠於5G iPhone的換機潮。

此外，TWS市場自6月以來銷售回溫，在居家工作與消費性電子產品因節慶或新款發表，促銷活動多的帶動下，預估銷售狀況較下半年佳；ANC TWS（主動式降噪真無線藍牙耳機）為重點規格，預估將逐漸成為標配，產品單價或毛利率較高，有利相關IC設計公司營收與獲利成長。

中芯列入黑名單，讓台灣二線半導體廠受惠，雖然中芯已先提高存貨水準，然而美國供應商仍掌握眾多半導體關鍵設備及原物料，若關鍵美國供應商遲遲未獲出口許可，中芯營運仍會受顯著衝擊，聯電、台積電等晶圓代工同業均將受惠；此外，兆易創新的NOR Flash主要由中芯代工，若制裁生效，考量兆易創新在NOR Flash的市占率接近二成，將對整體供需造成衝擊，可望帶動NOR報價上揚，台廠也會因此受惠。

最後提到台灣資產營建股，六都9月買賣移轉棟數達2.4萬棟，月增12.3%，年增36.1%。其中，台北市月增26.5%，年成長幅度達44.2%，月、年成長雙雙拿下冠軍，受惠於利率維持低水準、經濟復甦、新冠肺炎對台灣衝擊小、新台幣升值等諸多利多帶動，看房人流回升，且低利率維持等條件下，房市將持續升溫，全年成交量可望站上31萬棟。

地區別而言，北部房地產仍為房市交易大宗；其次，台積電於南部周遭大肆購地，預期將提高台南及高雄相關房市及資產股能見度，且有利於相關營造廠受惠。（作者是台新投顧總經理）