0056帶頭衝！10月ETF除息秀 六檔配息率衝破4%

元大高股息（0056）公布今年配息率衝破5%，率先炒熱10月ETF除息秀，據統計，到10月底有多達48檔ETF將除息，為今年來最大的ETF除息潮。裏頭除了元大高股息配息率衝上5.3%，還有國泰1-5Y高收債、富邦臺灣優質高息24檔也達到3%以上。

元大高股息公告今年度配息1.6元，配息率超過5.3%，還沒除息已經有高達30萬投資人緊抱，堪稱市場最期待的ETF除息大秀。法人看好，10月ETF市場關注度再提高甚至為台股「10月驚奇」添紀錄。

元大高股息同時是10月配息率第一高的ETF，較第二名、高收債類的國泰1-5Y高收債5%表現還要高，另外，同樣是「高股息」的富邦臺灣優質高息擬配發0.773元現金、配息率4.46%，FH美元信用債1-5Y配息率逾4.2%，以及新光中國政金綠債、加掛人民幣的新光中國政金綠債+R，均配發新台幣0.8元現金，換算水準有4%〜4.2%。

目前台股每月有20〜40檔不等的ETF除息，10月除了多次配息的債券ETF，還有不少一年只配一次、但配息率突出的台股ETF進行年度除息，使得將近50檔標的接力除息，今年來陣容最大。

其中，在前述元大高股息等六檔配息率可達4%，還有19檔介於3%〜4%，包括皆3.8%的國泰投資級公司債、富邦全球高收債、元大投資級公司債、3.7%的凱基新興債10+、FT 10-25年公司債、3.5%國泰5Y+新興債、3.4%的台新JPM新興債、3.3%的群益10年IG金融債、FH中國政策債等，3%〜3.2%有富邦美國特別股、元大15年EM主權債、中信新興亞洲債等。

3%以下則以月配息的中信高評級公司債、中信優先金融債配息率2.6%、2.8%，群益15年IG科技債約2.9%、國泰A級公司債2.7%、富邦美債20年、國泰20年美債、中信EM主權債0-5、及元大美債1-3等低於2%等較受關注，都有大於百億元規模。

另台股類還有半年配的富邦臺灣中小，擬配發0.287元現金，配息率2.36%。元大MSCI A股配息近2%，台新全球AI將配發0.28元、配息率1%，是首見有陸股和AI ETF做除息。