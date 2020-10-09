萬三行情再起跑 欣興、台積電等12檔營收亮麗股靚

美股大選行情起跑，在白宮、國會重啟經濟激勵措施後，道瓊、那斯達克等四大指數持股反彈，因時序也進入上市櫃公司9月營收密集公布期，交出月、年雙成長的欣興（3037）等12檔個股，成為法人提前卡位下周台股「萬三」行情的聚焦點。

上市櫃公司陸續公告9月營收，截至國慶連假第一天時，已有鴻海（2317）、台積電（2330）、和碩（4938）等約1，371家率先公布，當中，欣巴巴（9906）營收年成長4，795倍，幅度最大，月成長最大的也是欣巴巴的4，395倍，表現最佳。

而營收年成長逾10倍的還有綠意（2596）、理銘（6212）、捷泰（6165）、進泰電子（3465）、南璋（4712）、中茂（5205）、藥華藥（6446）、台火（9902）、天揚（5345）、台微體（4152）、倚強（3219）股份等公司。月成長逾5倍的則還有理銘、聯上（4113）、櫻花建（2539）、台微體、綠意、合一（4743）、新潤（6186）、隆大（5519）、三圓（4416）等公司。

而年、月同步成長的公司，有台積電、廣達（2382）、英業達（2356）、華碩（2357）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、文曄（3036）、群創（3481）、南亞（1303）、佳世達（2352）、長榮（2603）、緯穎（6669）等。

在提前公告8月營收的公司中，有台積電、鮮活果汁-KY（1256）、德麥（1264）、力山（1515）、吉茂（1587）、永冠-KY（1589）、岱宇（1598）、中纖（1718）、世豐（2065）、六暉-KY（2115）、宇隆（2233）、艾姆勒等114家率先寫下歷史新高。

美股雖大選行情起跑，台股在下周有望再次挑戰萬三大關，不過，由於美國總統川普對紓困等方案的立場，仍需時間進一步觀察，再加上美中關係持續緊張，令許多操盤人在國慶連假

期間，也加緊分析各公司業績，藉基本面來達到「進可攻、退可守」的策略下，許多資金也先行卡位。

根據統計，在提前公布9月營收月、年雙成長的公司中，法人在過去五個交易日中，買超逾5，000張的個股，包括欣興、台積電、彩晶（6116）、南亞科（2408）、華新（1605）、友訊（2332）、金寶（2312）、聯發科、中租-KY（5871）、奇力新（2456）、國巨（2327）、精成科（6191）等12檔。

分析師表示，欣興方面，法人主要是看好載板商機、且成長趨勢明確，AI、5G以及HPC 等相關商機對載板層數和面積使用將大幅增加，對欣興營運為正面挹注。雖然中美政治鬥爭衝擊下，恐放緩中系5G基礎建設佈局，但5G產業趨勢推升ABF產品層數增加趨勢明確，ABF廠商仍可仰賴美系廠商新產品推出提升獲利表現。

南亞科方面，主要看好營運低點已過、DRAM產業即將復甦，其中，9月、第3季營收數字符合市場預期，其中，第3季出貨量與上季大約持平，其中，DRAM市場自8月下旬起華為禁令生效前浮現一波補貨潮後，整體Mobile DRAM需求明顯上揚，PC DRAM則持續受惠在家工作之需求穩定，報價趨於穩定；利基型DRAM也因供給逐步減少，價格亦相對平穩，由於智慧型手機及伺服器有望在明年上半年復甦，DRAM報價曙光浮現。