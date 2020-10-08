有貓膩？立委質疑台灣人愛買高收債 投資正解看這裡

立委高嘉瑜8日於立法院質詢時，提及台灣人投資的境外基金高達七成近一年出現虧損，而國人愛買高收益債基金、南非幣基金，其中是不是有「貓膩」，金管會應該好好管一管。投信投顧公會理事長張錫表示，投資應拉長期間看報酬，相關基金不是不能投資，而是要了解風險，一如投資股票也有風險，而分散風險最佳方法是透過定期定期投資；至於投資外幣基金，建議以既有外資投資為宜，以降低匯兌風險。

張錫表示，投資基金應該拉長時間看績效，高收益債今年績效較差主因資本市場受新冠肺炎疫情衝擊，僅有科技股獨漲，傳產股相對失色，以致基金部分部位表現不佳，但參考金融海嘯經驗，高收益債隔年績效即見回升；另一方面，評估績效應該拉長時間檢視，由於高收益債基金大多有定期配息，如果投資期間較長，不乏已經將本金全數拿回的人，建議投資高收益債基金應以長期、定期定額布局為佳。

違約率也是檢視高收益債的關鍵，一般說來，景氣衰退時，企業違約率會拉高，但今年看來，並未特別明顯。因據證期局8日統計，截至9月底為止，境內總計有14檔高收益債基金有遇到違約的債券，金額約3.4億元，違約率約0.39%，占整體高收債整體規模比重0.19%；另外債券型基金（不含高收債）其中20檔持有違約債5.2億元，違約比率0.69%，占全部全部債券基金的規模比重0.12%。

境外基金部份，證期局統計截至8月底止，61檔高收益債券基金及10檔平均60%以上投資於高收益券債之新興市場債基金，違約金額約442億元，占全體基金基金比重約0.32%。證期局官員強調，強調目前違約情形尚無異常。

至於外幣計價基金，張錫分析，外幣計價基金的損益有三大來源，包括資本利得（損）、利息收入、匯兌損益，受到今年新台幣匯率走升影響，部分基金如果贖回會出現匯兌損失，建議盡量以既有外幣投資為宜，可降低匯兌損失。