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美中科技貿易戰投資策略 建議以複委託布局轉單商機

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美中科技與貿易戰持續升溫，除全面封殺中國電信設備製造商華為之外，TikTok、WeChat等也相繼被針對，近期中國最大晶圓代工廠中芯國際也被美國政府列入出口管制，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，一連串加重制裁力道影響美股與亞股波動，不少相關美系競爭廠商都有受益機會，這些華為轉單受益者大多在美國掛牌，建議投資人從全球觀點看產業變化，透過複委託投資美股掌握這波轉單效應。

陳泓睿指出，美國以國安隱憂理由擴大管制華為使用美國技術，帶動歐洲等國加入抵制，評估採用華為5G設備的風險，逐步禁用華為電信設備，印度最大電信商「巴帝電信」決定在5G測試中不採用中國設備，選擇採用Ericsson、Nokia等相關產品，Ericsson、Nokia卯勁搶單，分食華為在電信設備的市占，也同步助攻台灣供應鏈業績。

根據永豐金證券的分析，從電信設備市占率來看，華為自2018年以來市占率節節上升，今年第1季華為5G電信設備市占率已達36%，隨著各國抵制措施，預期包括Ericsson、Nokia等市占第二名、第三名的廠商可望拿到華為所釋出的市場份額，投資人可以關注產業變化，利用複委託布局這波轉單效應。

華為除了電信設備出貨受到波及外，美國政府對禁令持續緊縮，對華為手機市占更是一記重擊，陳泓睿表示，市場認為華為在無法獲得晶片的情況下，一旦庫存用盡，手機業務未來恐怕持續萎縮，為其他手機競爭廠商迎來轉單潮，華為目前在中國有45~50%市占率，若手機業務受到影響，小米、OPPO、vivo等陸系品牌將是最大的受益者，其中又以小米加單的積極度最高。

陳泓睿指出，中系手機有望補上華為中高階手機缺口，但恐難以複製高階規格，將會使三星、蘋果獲得受益機會，蘋果市占率可望進一步提升，而根據近期PCB供應鏈觀察，今年第3季以來中系手機品牌的拉貨動作都顯得較為溫吞，對第4季訂單能見度呈現撲朔迷離，不少下游供應商都已經定調，今年手機市場將呈現蘋果一支獨秀，從全球手機品牌市占率可明顯看出，在蘋果市占率與華為不分軒輊，競爭差距甚小的狀況下，有望受惠華為高階手機釋單。

陳泓睿表示，複委託為投資人打開投資視野與機會，投資工具可以更彈性靈活，在特定事件投資題材上，有人受害亦代表有人受惠，投資人不只有台股可以操作，可以從全球觀點觀察產業變化，以複委託同步投資美股與全球企業，在競爭局勢中掌握商機。

華為 高階手機 蘋果

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