金管會預告 將修法放寬ETN平盤下不得放空限制

為增加證券商發行指數投資證券（ETN）避險操作彈性、加強證券商徵授信的品質，金管會證期局（8）日完成修法預告，明定券商得因發行ETN避險需要，借券或融券賣出標的證券，可不受平盤下不得放空限制，另外券商徵授信時除了查客戶負面信用資料，還可查更多相關資料。

證期局主祕高晶萍表示，此次為配合參酌公司法及證券交易法等規範，檢討現行規定以維持適度監理；另為增加證券商發行指數投資證券避險操作之彈性、加強證券商徵信授信之品質及配合證券商實務運作需要等，修正「證券商管理規則」部分條文共修正二條、新增三條。

修正要點之一為增加證券商發行指數投資證券避險操作彈性，明定證券商得因發行指數投資證券避險之需要，借券或融券賣出標的證券，且不受相關賣出價格限制。即不受借券或融券賣出價格不得低於前一營業日收盤價之限制。

現在券商透過證交所只能查客戶的負面信用資料，但為加強證券商徵信授信品質，此次修法明定證交所得蒐集、處理或利用投資人之各類信用資料，並得請求證券商及金管會核准的機構提供資料。

其他修正要點包括因應公司法增訂第228條之一，規範證券商盈餘分派或撥補虧損應依經會計師查核簽證之財務報表辦理、配合證交法第36條第一項第一款，明定證券商提報董事會之財務報告，須由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章。

另外也明定證券商屬外國公司在我國境內分支機構者，於本規則規定應由董事會或監察人處理事項，原則由該外國公司總公司或區域總部授權之在境內分支機構負責人處理。