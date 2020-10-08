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籌碼、人氣、指標均有利 台股再戰萬三機率大

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

台股今（8）日早盤在量能擴增下指數開高，之後雖然震盪壓回，但在整體量能明顯放大超過2,000億元下，尾盤指數再度收走，收盤指數持續創下反彈新高，終場加權指數上漲140點，收在12,887點，周K線連二紅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，在歐美股市維持相對多頭下，台股近期也延續反彈走勢，今日量能更是擴增至2,000億元之上，由籌碼面觀察，因近期指數得反彈，政府基金持續維持反彈減碼走勢，但美股強勢下，近期外資在期限貨的加碼力道轉強，顯示外資第4季相較於之前態度偏向積極，對於盤勢看法也轉為樂觀。

內資投信也跟隨外資偏多近期集中市場買超擴大，因此即便政府基金減碼，但在內外資偏多下，法人仍偏向正向，另外就資券配置來看，近期融資小增、融券大增，整體籌碼也對於多方有利，因此，在近期量能擴增，均線轉為多頭下，大盤仍有反彈的機會。

基本面來看，觀察進出口統計，今年第3季出口值900.8億美元、創下歷年單季新高，比主計總處預估值多出60億美元，第3季出口年增率6%，也創2018年第3季以來新高水準，同樣優於主計總處預估的年減1.1%，9月出口年增率9.4%，為2018年7月來最高，因此，反映在9月營收與季報應該也是偏向正向，因此，在基本面持續改善下，台股下檔支撐持續往上墊高。

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