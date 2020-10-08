外資今大買台股177億 百億元都砸在這一檔

外資8日大買台股超過177億元，創下今年第七大買超。據統計，外資今天買超張數第一名雖是欣興，但砸下最多錢在「護國神積」台積電，買超張數28,937張，僅次於欣興，但買超金額高達103億元。

元富投顧總經理鄭文賢分析，台積電9月營收創高，加上蘋果新機即將發展，從其邀請函主題「HIGH SPEED」可以看出台積電將扮演吃重角色，外資券商已經率先調高台積電季增10%，相較先前預測季增2~3%大幅躍進。台積電展望向好，對台股後市大加分。

展望台股後市，瀚亞投資長劉興唐表示，全球經濟經濟持續改善的趨勢不變，股市也終將反映基本面。預計美股中長線仍將受惠企業獲利增加、資金充裕等利多，帶動指數向上攀升，屆時台股亦有機會跟隨美股表現，因此若加權指數受到消息面影響而拉回，都可以視為進場機會。

劉興唐指出，在看好族群上，電子股首選具有轉單效應的半導體產業，尤以晶圓代工受惠程度最大。此外受到疫情影響，行動裝置、筆記型電腦出貨量上升，ABF載板、面板等相關零組件將直接受惠。傳產部分則看好有政策支持的新能源族群，如風力發電和太陽能族群。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，大盤加權指數雖然想突破前波13,031高點不容易，但由於科技電子股有經過近二個半月整理，科技類股9月已見落底，10月初以來出現反彈表現、加上若美國科技與半導體股有機會繼續走強，則台灣科技類股將有持續表現機會，也建議採選股不選市方式，逢低分批加碼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，觀察10月初台股加權指數也有反彈跡象，但成交量仍顯不足，若無法帶量上攻，則研判美國總統大選前仍不脫震盪整理格局。

操作策略上，周書玄分析，進入電子出貨旺季，除了居家上班(Work From Home)題材延續之外，蘋果相關供應鏈受惠新機推出，5G基地台研判第3季落底，第4季可望回升；傳統產業方面，如車用零組件則因中國市場回溫而營收開始上揚、貨櫃供不應求持續漲價，而提升免疫力相關的運動休閒類股皆仍是布局重點。

若以產業趨勢而言，周書玄認為，由於政府引導再生能源長期發展，風力發電與太陽能成為成長型內需產業，皆有助於支撐台股後續走勢。未來主要投資操作風險，應持續觀察新冠肺炎全球疫情發展與未來美國總統大選動態。操作上，建議選擇具有年度、季度業績成長，且股價修正後、具價值之績優成長股，可逢低分批加碼，並避免重押單一產業，分散投資風險。