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蘋果iPhone12快來了 外資本周卡位這幾檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
蘋果宣布將在下周舉辦新品發表會，市場預期4款iPhone12新機將正式亮相，讓兩檔蘋概股高居外資單周買超冠亞軍。 路透社
蘋果宣布將在下周舉辦新品發表會，市場預期4款iPhone12新機將正式亮相，讓兩檔蘋概股高居外資單周買超冠亞軍。 路透社

台股收復12,800點大關，外資早在中秋節前就開始買超，本周來天天買，統計周買超前十大個股發現，吸引外資提早卡位的個股各有題材，尤其是蘋果宣布將在下周舉辦新品發表會，市場預期4款iPhone12新機將正式亮相，讓兩檔蘋概股高居外資單周買超冠亞軍。

台股在國慶日連假前收高，以12,887.19點作收，周指數上漲371.58點，周漲幅2.97%，周線連二紅，外資更是早從中秋節連假前就開始買超，統計已連五買，合計買超381億元，本周買超則達331.96億元。

統計外資本周買超前十大依序是欣興（3037）、台積電（2330）、華邦電（2344）、華新（1605）、新光金（2888）、彩晶（6116）、開發金（2883）、中鋼（2002）、友訊（2332）、台橡（2103）等，本周買超欣興達58,418張，居個股周買超冠軍，外資買超個股亞軍則是台積電，買超合計達52,742張，若連同中秋節前開始轉為買超來看，已連續8個交易日買超台積電。

台積電9月合併營收1,275.85億元，月增3.8%，年增24.9%，再創歷史新高；第3季合併營收3,564.26億元，季增14.71%，超過財測3,304~3,392.5億元的高標；累計前九月合併營收9,777.22億元，年增29.9%；第3季及累計前九月也都創下歷史新高。

台積電營收亮眼，主要受惠於在華為禁令前趕出貨，加上蘋果iPhone 12將上市，啟動拉貨，還有5G、高效能運算、物聯網等需求強勁的帶動，外資趕在下周法說前調高目標價至600元，台積電股價衝高至453元，朝填息前進。

證券分析師張陳浩表示，欣興吸引外資卡位，除了iPhone12的題材外，還有蘋果智慧手錶供不應求的帶動；台積電雖然不再出貨給華為，但有蘋果大單，加上其他國際大廠的訂單，且近期新台幣持續強升，外資買盤回補，推升股價走強。

張陳浩表示，從國慶日連假前台股大漲作收，且成交量放大的情況來看，市場對國慶日連假的變數憂慮減輕，中秋節後四天開市讓很多個股回到季線之上，盤勢也由空翻多，預期接下來將可能呈現見回不回的表現，大盤「向下不易，創高有望」，認為資金比重可以拉高到6成。

群益長安基金經理人王耀龍表示，現階段布局選股不選市，科技股仍是主軸，建議可鎖定新產品、新應用、新規格三方向布局，包括AI、高速傳輸、電動車、光學鏡頭、5G、資料中心，部分營運趨勢轉佳的民生消費、營建及紡織等類股都值得留意。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股第4季展望正向，雖然9月15日後，多數半導體都無法繼續出貨華為，但許多零組件仍處於供需吃緊狀態，包括晶圓代工、面板、驅動IC封測、驅動IC、Power IC、功率元件等供需吃緊持續至第4季。

展望後市，廖哲宏表示，包括美中衝突持續，華為禁令的風險與影響需持續觀察；但另一方面，潛在禁令帶給台灣半導體及科技公司更多機會，有競爭力的科技公司也有實力打破中美衝突的僵局。在題材方面，建議可留意AloT、雲端、車用電子、高速運輸及缺貨概念股。

外資本周買超公司。 記者楊伶雯／製表
外資本周買超公司。 記者楊伶雯／製表

台積電 外資 iPhone 台股

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