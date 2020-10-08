投資人看過來！0056配息1.6元 殖利率5.37%

台股ETF人氣第一的元大高股息（0056）今（8）日配息正式出爐！元大投信公告，0056今年將配發1.6元，今天收盤價換算殖利率5.37%，略低於去年配息和水準的1.8元、6.2%，但在今年已配息的台股ETF中，仍排行股息率第一，更持續打敗定存。0056預計10月28日除息，12月1日發放股息。

0056今天為今年配息評價首次公告，接下來10月26日（除息前兩個交易日）還會二次公布配息結果。去年0056殖利率衝破6%，吸引大批「搶息」資金，除息前共增胖百億元資金，二次配息仍宣布配發1.8元；今年會否再度引發熱潮吸引關注。

據了解，0056今年配息略低，主要受新冠肺炎影響，上市櫃公司總股息較去年縮水，難免對台股ETF影響。不過在此情況下，0056仍配出1.6元，僅較去年少0.2元；配息率5.3%、則是今年台股有配息的ETF最高，第二為（到目前為止已公布者）富邦臺灣優質高息擬配發0.773元，配息率4.46%。

若與過去紀錄比，1.6元則是0056史上第四高的配息，除了低於去年，也低於2011年2.2元，2009年2元。而過去十次，0056除息前平均配息率為5.5%。

另一方面，0056今年還沒除息，相對去年已經率先創下兩紀錄，一是到9月底，元大投信統計，受益人衝破30萬人，既為該ETF掛牌來記錄，也是台股ETF受益人之最，二是0056今年最高規模一度達610億元，到今天仍有598億元，比去年除息前的300億元，整整多出一倍。

若今年再度有搶息熱潮，或台股持續上漲帶動0056快速填息，不排除再上演大驚奇。過去0056除息，每次都填息，去年還趕在除息同年底就填息，讓參與的11萬投資人股息、價差兩頭賺。