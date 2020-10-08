外資買超177.75億、連五買 買超這檔個股最多

台股今(8)日大漲收在12,887.19點，三大法人買超195.02億元，尤以外資買超177.75億元最高，已連續買超5個交易日，統計單日買超前十大個股，買超欣興（3037）31,230張居個股之冠，其次則是買超台積電（2330）28,937張。

台股今日開高走高收在當日最高，晶圓雙雄台積電、聯電、聯發科等半導體股領軍上攻，推升大盤指數收復12,800點關卡，終場以12,887.19點作收，上漲140.82點，周線連二紅，周指數上漲371.58點，漲幅2.97%。

三大法人今日合計買超195.02億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超177.75億元，連五買，合計買超381.01億元；投信買超9.51億元，連三買；自營商買超（合計）7.74億元，連七買，合計買超77.45億元。

統計外資今日買超前十大依序是欣興、台積電、元大台灣50反1、元大台灣50、元大金、欣陸、京元電子、開發金、宏碁、景碩等；台積電今日大漲10元，收在453元，再往填息路上邁開大步，外資單日買超28,937張，連八買，合計買超63,184張。

外資今日賣超前十大依序是聯電、富邦VIX、友達、玉山金、群創、元大滬深300正2、晶電、新光金、強茂、國泰金等；賣超聯電31,690張最多，聯電今日一度亮燈漲停，終場收在32.2元，漲幅9.15%，創16年來波段新高。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股近期在國際情勢與產業變化影響下，指數呈現區間震盪局面，推估在美國大選底定前仍有變數干擾，盤勢將以族群方式交替輪動，但隨著後續選舉結果底定，充沛的資金與總經指標好轉仍將帶動後續行情震盪向上，中長期表現仍不看淡。

王耀龍說，現階段布局依舊是選股不選市，科技股仍是當前布局主軸，建議可朝新產品、新應用、新規格三方向布局，包括AI、高速傳輸、電動車、光學鏡頭、5G、資料中心等值得留意，此外，也可以部分營運趨勢轉佳的民生消費、營建及紡織等類股為輔。