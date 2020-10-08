安聯環球投資宣布新人事 將擴大永續投資影響力

安聯環球投資(Allianz Global Investors)今(8)日宣布將任命MattChristensen擔任全球永續暨影響力投資總監。在此職位上，他將加速影響力投資的增長，以作為公司快速發展私募市場平台的一部分，領導旗下仍在持續進行整合性ESG投資的各項公募市場產品，包括管理策略活動與支持社會責任(SRI)新產品的開發。

一路以來，成功推動永續發展的安聯環球投資永續長(CSO)Beatrix Anton-Groenemeyer即將退休。接任的Matt Christensen也將負責監督集團影響力投資的推動。

Matt Christensen 將於2020年12月從安盛投資管理(AXA Investment Managers)轉戰安聯環球投資。Matt Christensen於2011年即於安盛投資管理擔任全球責任投資暨影響力策略總監一職。在此之前，他在2002年便開始於歐洲永續投資論壇智庫擔任創始執行董事。

對於這項新人事安排的看法，安聯環球投資擔任全球投資長的Deborah Zurkow表示「非常高興歡迎Matt Christensen能夠加入安聯環球投資。Matt Christensen在影響力、社會責任投資等領域的聲譽，連同他的創業家精神，使他非常適合我們及我們致力於為客戶提供的產品方向。在他的領導下，我們將繼續投資在主動式永續投資管理策略、整合性ESG投資納入旗艦型策略，以及更多符合社會責任投資相關產品等的各個面向。他過去在影響力投資領域的經驗，尤其對於安聯環球投資未來在發展兩大戰略基石：建置私募市場產品以及發展永續投資之間的關係，顯得格外重要。」

Matt Christensen未來將派駐於法國巴黎辦公室，並於全球多個地點設有團隊。關於Matt Christensen的這項人事安排，有望在其他新血的加入後，使永續投資成為安聯環球投資對客戶建議的戰略架構的一部分。