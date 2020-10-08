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台股收漲140.82點 三大法人買超195.02億
台股今(8)日開高走高收在當日最高，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等半導體股領軍上攻，推升大盤指數再往上攻，收復12,800點關卡，終場以12,887.19點作收，上漲140.82點，成交量2,087.13億元，周線連二紅；三大法人買超195.02億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超177.75億元，投信買超9.51億元，自營商買超（合計）7.74億元，其中自營商（自行買賣）買超2.32億元，自營商（避險）買超5.41億元。
台股今日以12,832.54點開高震盪後走高，台積電大漲，收在453元，再往填息路上邁開大步，聯電一度亮燈漲停，終場收32.2元，漲幅9.15%，聯發科收670元，漲幅3.55%，半導體股強漲帶動，大立光（3008）也領軍高價股助攻，鴻海（2317）收紅，指數收在最高的12,887.19點，漲幅1.1%；本周指數上漲371.58點，漲幅2.97%，周線連二紅。
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