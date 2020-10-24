零股新制盤中交易來啦！無痛理財你懂它嗎？

以往零股投資需要在下午2點半集合競價撮合，成交機會只有一次，如果今天沒有買到就要等明天了，不過盤中零股交易在10月26日正式上路，以後在盤中時段，即上午9點起到下午1點半都可以進行零股交易，9點10分起首次撮合，之後每三分鐘集合競價一次，依價格優先及時間優先原則成交。

什麼是零股？

零股交易是指不足一個交易單位的委託買賣，台灣一個交易單位是一整張股票，而一張股票其中有1000股，只要不足1000股都算是零股。

現在就讓我們搞懂零股何時會出現，又有哪些優點和缺點？

「零存整出」勞心又勞力

社會新鮮人、低薪一族、或是繳完房貣手邊餘錢不多的民眾，零股是很適合這些小資族群的投資模式，在零股交易還未在盤中開放前，許多本金不多的小資族，會選擇利用定期定額的方式買進股票，證券公司也推出許多基金類的產品，或是股本較低的ETF，雖然這類產品買進的手續費都偏低，但是賣出的手續費就跟一般整張交易相同。

零股交易還沒開放盤中交易時，最好的方式就是「零存整出」，買進零股湊成一整張後，再於盤中賣出，10月26日後就可以免去時間、交易價格、湊成整張股票的煩惱，可以更彈性地在股票市場中走跳。

零股交易跟過去相比有哪些不同？

過去零股交易不論是買或是賣，都只會在收盤之後進行撮合，且撮合機會只有一次，價格通常要定在收盤價才容易成交，新制上路後，便可以在盤中觀察浮動價格，自行決定買賣價格。

盤中零股怎麼買？ 1.有何種委託方式？ 一般來說大盤整張交易方式有6種（2種價格：限價、市價，搭配3種效期ROD、IOC、FOK），不過盤中零股交易的委託種類只有「限價，當日有效」（Rest of Day，ROD）一種。也就是用「限價」決定想要的價格來買進或賣出，這個價格在當天收盤之前會持續撮合。如果當天交易不成功，此委託單就會失效，隔天要再重新下單。 2.資訊揭露 在每個營業日的9:10第一次撮合之後，每3分鐘會以「集合競價」搓合一次。「集合競價」就是收集委買跟委賣兩方的價格，以成交數量最多的金額為主，在這3分鐘內，投資人都可以進行修改或取消委託。 從9:00到13:30這段時間，大約每10秒會揭露「模擬」成交價、成交量與最佳五檔的買賣申報價跟申報量。9:10是第一次撮合，在每盤撮合之後，則會揭露成交價、量以及最佳五檔的買賣申報價、量等資訊。 3.收盤清盤 盤中零股交易的委託單只在交易時段9:00-13:30有效，在13:30最後一次撮合之後，未成交的委託單不會保留到盤後（13:40-14:30）的零股交易，也不會保留到隔天，證券交易所會自動清盤。 盤中零股交易新制上路後，舊制依然維持運作喔！

盤中零股交易 是否會成為套利破口？

零股交易與一般整張交易相同，證交所都有設定「瞬間價格穩定措施」，以防市場爆發消息衝擊時，避免投資人過度反應，也避免投資者從零股交易與逐筆交易中套利。

根據證交所資訊，只要成交價格漲跌超過前一次成交價格3.5%，就會立即觸發穩定措施，延緩2分鐘撮合，並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更，等延緩撮合時間結束後，再依順序撮合成交。

零股雖方便 當心賠掉手續費

零股買賣跟股票一樣，都收0.1425%的手續費，有些券商會提供手續費優惠，不過，零股交易金額較低，多數券商都設有單次手續費最低20元的門檻，根據20元手續費回推，投資者至少一次要購買一萬四的金額，手續費才划算，假如你一次成交總金額只買1000元，因為最低手續費20元規定，等於付了2%的手續費，讓交易成本貴了13倍、還沒獲利就先多虧2%。

零股百百種 投資標的怎麼選？

挑選購買零股的標的，除了高殖利率以及低本益比的股票，股民們也可以選擇包山包海的套餐ETF，還可以從ETF的成分股裡挑出優質標的，省去主動選股的麻煩喔！

零股也可以領股東會紀念品嗎？

通常只要公司寄發股東開會通知單，憑通知單就可以領取股東會紀念品，不過不一定每家公司零股股東都可領取紀念品，因公司有權決定是否配發紀念品、以及零股股東是否可領取。一般而言，只要公司註明「零股寄單」，開會通知單也會寄給持零股股東，並可領取紀念品。

而想要領取股東會紀念品股民，需在公司開股東會前62天「最後買進日」買進股票，在股東會開會前，公司會寄發「開會通知單」給股東們，通常只要帶著通知書到股東會就能領取紀念品，若無法出席，也可委託代領，部分公司可以透過股務代理機構或贈品代發處領取，但有些公司則規定須在股東會現場才能領取，要注意，也是有公司規定股數一定要滿一張才可以領取紀念品喔！

貼心叮嚀：注意交易成本及「臭手」

零股交易有優點、缺點，要小心注意自己是不是「臭手」，畢竟每家券商的交易介面都略有不同，要注意看清楚，免得下錯單，若是不小心按錯，交易成功，帳戶內交割的錢卻不夠，還會引發違約交割等嚴重後果喔！

在手續費方面，依公告為千分之1.425，但很多券商都是直接收20元作為低消，「買1股或700股的手續費都一樣，在意的人，最好一次買股超過一萬五，或是不要過度交易。」精打細算的人，也可以多比較幾家券商提供的優惠，省小錢來做投資。

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