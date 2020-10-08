外資挺！聯電逼近這價位 市值拚4,000億元

聯電（2303）今（8）日挾外資利多，加上台積電帶頭衝，盤中一度漲停，終場也大漲9%站上32.2元，據統計，聯電市值已來到3,935億元，若下周續衝、衝破32.73元，市值便躍上4,000億大關。

聯電今受惠瑞銀喊進利多持續發酵，配合台積電翻漲，還有聯家軍同聲慶賀拉抬，盤中漲幅不斷擴大，一度亮燈漲停，尾盤雖收漲9%，但仍創下2004年第2季來16年新高。市值也逼近4,000億關卡，有機會持續挺進。

外資是近期推漲聯電主要動力，繼7日大買，不排除8日再布局，而今年以來，外資累積仍賣超聯電47萬張，還有回補空間。目前最高的瑞銀目標價喊到45元，野村40元，高盛32元今天已被突破。

值得注意，今天聯電爆出逾64萬張天量，創下掛牌紀錄，代表有龐大買盤，也有賣盤趁高出脫，追高投資人應多留意後市變化。