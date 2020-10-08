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台股價穩量縮 蔡鎮村：多注意法說會相關訊息

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

傳蘋果電腦即將發表新機，引領蘋概股走揚，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，當中又以股王大立光（3008）在外資調降目標價後破底翻，權王台積電（2330）在產能滿載之下，帶領半導體類股漲幅居冠。加權指數開高走高，呈現價穩但量縮情境。

蔡鎮村認為，金融市場仍受美國大選、新冠疫情、財政紓困三大變數干擾，尤其是川普的態度更是大幅左右美股重向，同時影響到全球金融市場。目前台股籌碼趨穩定，且風險指標為中性偏多，但個股因營收狀況差異及投資機構的評等調整，而與大盤行情走向或幅度不同。因此，投資人在個股操作的困難度遠比指數更高，指數以逢低布局為宜。

目前己公告9月營收的（前200大公司）51家當中有44家較上月成長，在製造業PMI創兩年半新新及外匯存底再創新高之下，有利台股攻堅。但台幣大幅升值可能會造成出口導向的公司在季營運報告中的匯兌損失。因此，投資人應多關注法人說明會相關訊息，今日盤後就有大立光季營運法說會及台積電9月營收公告。

台積電 營收 台股

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