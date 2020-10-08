讓證交所上市？立委籲黃天牧不要阻擋 全民共享成果

股市欣欣向榮，也為證交所帶來可觀獲利，立委賴士葆今（8）日在立法院建議金管會主委黃天牧，不要阻擋，就讓證交所、期交所和櫃買中心三機構股票上市，讓全民共享成果。

賴士葆今天上午在立法院財委會表示，金管會是否有為今年IPO（初次上市櫃）訂立目標？

黃天牧表示，比預定目標的52家，打八折，應該會有40家。

賴士葆表示，股市持續攀向高峰，周邊單位都很賺錢，證交所（每股盈餘）EPS 4.8元，期交所更是5元；賴士葆話鋒一轉表示，部長年薪水了不起300萬元，證交所董事長許璋瑤，期交所董事長吳自心，櫃買中心董事長陳永誠，三人的薪水都比黃天牧高很多，8、900萬甚至1000萬元，坐擁高薪EPS又有5元，建議讓證交所、櫃買中心和期交所三機構股票上市 ，讓全民共享成果，希望黃天牧不要阻擋，並問國外是否也有股票交易機構上市前例？

黃天牧表示，香港交易所有上市，但港交所和我證交所功能不同，我們有監理和監視功能，不太能上市，跟港交所不太一樣。