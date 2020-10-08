高價股發動攻勢 大立光破底翻揚

台股今（8）日在權值電子股以及高價股帶動下，台股開高走高，量增價揚，盤中漲逾百點，股王大立光（3008）破底翻揚，引領市場信心，市場關注下午將進行的法說會內容。

進一步來看，大立光股價在投信買盤逢低進場下，股價止住連日跌勢，今日反彈4.5%，站上3,300關卡，收復5、10日均線，市場買盤提前卡位法說會行情，預期市場聚焦上季財報、蘋果新機拉貨動態、第4季展望、新廠布局進度及手機鏡頭規格升級進展等。

觀察另外五千金表現，當中以祥碩（5269）表現最強勢，漲幅來到7%，受惠於三大法人買盤歸隊，今日股價挑戰季線反壓；信驊（5274）以及譜瑞-KY（4966）也有約3%的漲幅，10月以來外資天天買信驊，推升股價挑戰7月中旬高點；矽力-KY（6415）也呈現上漲，且盤中創下掛牌新高價2,110元、然而旭隼（6409）今日則表現疲弱，呈現震盪走勢，在千元大關附近徘迴。

展望台股後市，法人認為，第4季籌碼面最重要，在外資開始做多，內資強勢股操作下，短線內，台股區間格局不變，看好能夠保持12,500~13,000點，建議投資人利用震盪找低點，汰弱換強；隨著離美國總統大選日子越來越近，選情激烈、美中關係緊張不減以及新刺激法案，短期內金融市場震盪加劇難免。