元大原油正2將下市 賣盤湧現、量能翻倍
元大投信7日公告，元大S&P原油正2（00672L）申請清算已取得核准，預計11月13日下市。在清算確定下，元大S&P原油正2今（8）日爆出大量，且有不少是內盤成交的賣單，到11點左右累積8萬張成交量，較7日的3.4萬張多出1.3倍。
元大S&P原油正2因「負油價」事件衝擊，上半年淨值大跌後，迄今仍低於1元，無法達到期信ETF存續應有2元以上要求。金管會寬限得不適用清算規定至9月底屆滿後，元大S&P原油正2本周申請終止信託契約，並在7日獲准；原先還握有籌碼、寄望能不下市的投資人，希望可說是破滅。
先前元大S&P原油正2公告10月起可能申請下市，即有部分賣盤聞聲出脫，昨日元大投信正式發布清算說明，今天又有不少賣盤湧現，短短2分鐘，元大S&P原油正2成交破萬張，11點再突破8萬張，為9月30日10萬張來最多，並不排除超越30日量能。
元大S&P原油正2到9月底，還有約4.4萬名投資人，信用交易部分，近期融資不斷減碼，9月來融資減少5.7萬張，融券則先減後增，累積9月來也減少1.4萬張。
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