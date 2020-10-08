ABF三雄掀漲勢 欣興、南電強拉半根漲停

ABF三雄再度掀起漲勢，市場看好欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）後市，帶動今（8）日買盤湧進，欣興突破9月頸線關卡，盤中最高來到84.3元，而南電也跟進大漲，最高來到128.5元，欣興、南電早盤股價一度強拉半根漲停。

ABF三雄目前僅欣興尚未公告9月營收，其中，景碩9月營收22.77億元，月增2%、年增13.8%，累計今年前三季營收195.5億元，年增21.5%，為歷史新高紀錄。

南電公告今年9月營收34.92億元，月減4%、但年增20.2%，累計今年前三季營收275.3億元，年增23.3%。

從南電法人買盤來看，截至7日，外資由連二賣轉為買超，自營商已連續五日買超，惟近五日三大法人合計仍呈現賣超、達492張。

欣興近期法人法盤明顯轉多，截至7日，外資由賣轉買，投信連續三日買超，自營商連買四日，累計近五日三大法人合計買超24,817張。

隨著美系客戶手機新品新品發表在即，欣興9月開始生產相關產品，有利高階 HDI 產能拉升，並在第4季放量，推升欣興第4季營運，預估本季將登上全年營運高峰。

法人指出，欣興第3季營運成長主要以ABF載版為主，預期載版產值可望較去年同期雙位數成長。而HDI和PCB產能利用率在本季將超過八成以上、軟板則小於七成。

展望後市，人工智慧AI、5G及HPC等相關趨勢有利載板需求維持高成長，在英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）相繼推出新世代產品下，推估下半年載版產品平均層數增加三至五成，且高效能晶片對於載板層數和面積使用大幅增加下，將使市場產能供給維持吃緊態勢，有利欣興今年全年營運成長。