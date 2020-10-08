股民瘋抽籤！軒郁9.9萬筆投標 永冠超額認購336倍

台股股民瘋抽籤！證交所統計，本周開放現增申購的永冠-KY（1589），受惠風電題材加持，7日截止、累積多達14萬筆標單，超額認購倍數達336倍，中籤率僅0.2%；另昨起開放IPO申購的軒郁（6703），首日也累積9.9萬筆投單，認購倍數131倍；在抽中一張可賺5萬元價差下，料熱度續燒。

永冠預計12日公開抽籤，雖然此次定價80元，較掛牌價的價差不到2萬元，但風電題材熱門，永冠申購首日、次日都湧入數萬筆投標，到7日截止，共累積147,530筆標單，換算認購倍數達336倍，抽籤僅抽出438張，中籤率0.2%。永冠早盤一度翻紅，本周表現強勢。

美妝和保健概念股軒郁，則在價差近5萬元題材帶動，7日開放申購第一天，湧入99,270筆投單，認購倍數已經破百倍、約131倍。軒郁承銷價96.9元，抽籤釋出757張，到12日申購截止，14日公開抽籤。

軒郁今天續跌，最低探144.5元，抽籤價差降至4.7萬元