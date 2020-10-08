權值股領軍 台股早盤漲近百點開在12832.54點

在9月15日蘋果的秋季發表會上，如事前各界預測，受到疫情衝擊的影響iPhone 12將延後上市，線上發表會上僅看到新款iPad和Apple Watch的蹤影。儘管評論對iPad Air具有較高的評價，但果迷仍難掩不見iPhone新機的失望，蘋果(AAPL)股價也自消息傳出iPhone 12推遲上市的消息後，持續走弱。

2020-10-08 09:05