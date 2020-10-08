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權值股領軍 台股早盤漲近百點開在12832.54點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。 圖／報系資料照
台股示意圖。 圖／報系資料照

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（8）日台股開盤跳空上漲86.17點，開在12,832.54點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數大漲百點，市場聚焦9月營收公布、大立光召開的法說會展望。

美國總統川普態度轉彎，轉而呼籲國會立即通過航空與中小企業紓困案，使市場不安情緒短線降溫，促使早盤美股開高，其中航空股與郵輪等類股領漲，科技股亦全面反彈，帶動四大指數全面收高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲530點，或1.91%，收在28303點；標普500指數上漲58.5點，或1.74%，收在3419.45點；Nasdaq指數上漲209.99點，或1.88%，收在11364.5點；費半指數上漲47.75點，或2.09%，收在2328.83點。

展望後市，法人認為，近期盤面受消息面影響甚鉅，連帶使得操作與選股難度快速上升，若無把握則少做多看即可，可等到盤勢明朗後再加碼進場，而目前看來不少上游電子股已出現轉強跡象，成為多方穩定軍心的重要力量；隨9月營收陸續公布，業績突出者也獲資金力挺。

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