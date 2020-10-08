台指期開盤漲77點 聯電期貨開盤漲0.65元

台指期今（8）日開盤12,8點，上漲77點；台積電（2330）期貨近月合約開盤上漲6.5元，開盤價449.5元；聯電期貨近月合約開盤上漲0.65元，開盤價30.35元。

美股昨日四大指數呈現上漲，漲跌幅介於1.74%至2.09%，那費半指數最為強勢，台積電ADR上漲4.57%，聯電（2303）ADR上漲7.39%。

統一期貨說，昨日外資現貨買超58億，期貨部分增加5,069口，淨多單3萬口，十大交易人與特定法人合計買進4,998口。週選支撐與壓力區落在12,200至12,900之間，P/C Ratio降至1.23，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，美國總統川普行事作風難以捉模，未如美國眾議院議長的樂觀預期，美國刺激措施談判持續膠著，兩黨問題依然未解，將加劇金融市場波動。目前台股上檔套牢賣壓沉重，量能萎縮，投資人勿追高，待拉回再適量布局，保守操作。