快訊

吳德榮：國慶連假北部宜花短暫雨 新竹以南好天氣

「我回來了」 川普：服用實驗藥物見效要全面免費提供

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三大法人做多 台股翻紅

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

無懼美股打噴嚏，外資昨（7）日連四買，投信連二買、自營商連六買，在土洋法人攜手做多下，指數黑翻紅、力守月線12,648點及12,700點整數關卡。

由於昨日量能較前日略減至1,649億元，法人指出，台股後市再戰高點，仍是唯量是問。

此外，9月營收陸續公告，統計至昨日計有新普、群電、義隆等65家上市櫃公司營收創新高，台新投顧副總經理黃文清預估，待12日全數公告時，創新高家數有機會挑戰7月的116家、挑戰今年新猷，全體上市櫃公司9月總營收亦有機會超越8月的3.01兆元，達今年單月最高；日盛投顧總經理鍾國忠認為，9月營收創新高、年增率與月增率同步大幅成長個股，股價近期表現相對強勢，這些具業績題材支撐族群，在大盤未來續攻高點時，將扮演多頭攻擊重心。

美國紓困法案喊卡，美股周二尾盤急挫，使台股昨天開低，但因蘋果iPhone 12確定13日亮相，台積電強勢翻紅，扮撐盤要角，配合聯發科、聯電等半導體股助攻，台股終場漲42點收12,746點。

外資昨日買超57億元，連四買合計203億元，投信與自營商分別買超4億與17億元，尤其9月大舉賣超425億元、不亞於外資賣超550億元的自營商，9月底起積極回補、連六買共69億元，合計昨日三大法人買超79億元；八大公股行庫則繼續換銀費賣超14億元，連六賣共87億元。

延伸閱讀

不畏美紓困法案卡關利空 台股盤中翻紅力守月線

集團作帳常勝軍 Q4展身手

台積電股價走弱 市值跌破11兆元

六族群 雙重作帳行情燒

相關新聞

外資挺晶圓雙雄 台積電目標價喊600元、聯電45元

晶圓代工需求超旺，外資滙豐、瑞銀證券昨（7）日對雙雄台積電、聯電進一步上修財務預測。滙豐預測，iPhone 12的問市將...

三大法人做多 台股翻紅

無懼美股打噴嚏，外資昨（7）日連四買，投信連二買、自營商連六買，在土洋法人攜手做多下，指數黑翻紅、力守月線12,648點...

外資進台股 金管會開善門

吸引外資來台投資，金管會研議開放外資以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，此舉將可降低外資換匯成...

聯詠、強茂 法人力捧

滙豐證券搶先唱旺台積電（2330）法說會，激勵權王昨（7）日連漲創下波段反彈新高，內外資樂觀電子股向上循環啟動，挖掘跟漲...

原油正2 下月13日下市

元大S&P原油正2（00672L）10月5日因應恢復適用期信ETF清算規定，向金管會申請終止信託契約，元大投信昨（7）日...

元大期 奪六項玉山獎

元大期貨（6023）長期深耕國內外期權市場，今年創下獲得國家品牌玉山獎以來最高獲獎數六項大獎的紀錄，囊括副董周筱玲的個人...

軒郁、永冠 申購火熱

台股IPO、SPO火熱，風電題材加持的永冠-KY（1589）本周開放現增申購後，吸引投資人競逐，據統計到6日止，永冠申購...

二類企業 須編英文財報

臺灣證券交易所昨（7）日宣布，實收資本額逾20億元，或外、陸資合計持股比率超過30%的上市公司，最快2021年起應申報英...

就市論勢／筆電、雲端運算 放閃

美國總統川普喊停新紓困案談判，表示大選後再恢復協商，消息一出，美股周二尾盤三大指數由紅翻黑，終場全面收跌，此一悲觀情緒並未影響台股昨（7）日表現...

台股月月配來了！元大高股息龍頭基金首次配息率4.04%

今年因為「月月配+年終配」打響名號的元大高股息優質龍頭基金，自3月成立來績效領先大盤，9月30日已做首次配息評價，預估每...

投資高價股可左右逢源 券商：採紀律存股搭配靈活零股

台股的盤中零股交易即將上線，永豐金證券表示，投資人要記住兩個關鍵數字，盤中零股交易是『3』分鐘集合競價撮合，9點『10』...

台股收漲42.14點 三大法人買超80.07億

台股今(7)日開低走高，權值股由台積電（2330）、聯發科（2454）領軍，但是蘋概三王中鴻海（2317）收黑，大立光（...

熱門新聞

市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

就靠1支股累積1.37億身價 「董仔」竟大學剛畢業

台股月月配來了！元大高股息龍頭基金首次配息率4.04%

國鼎生技與美國公司簽約 將收治新冠肺炎病患

外資喊買台積電 目標價上調到600元

傳亞太電5G本月有望提前開台 股價鎖漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。