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三大法人做多 台股翻紅
無懼美股打噴嚏，外資昨（7）日連四買，投信連二買、自營商連六買，在土洋法人攜手做多下，指數黑翻紅、力守月線12,648點及12,700點整數關卡。
由於昨日量能較前日略減至1,649億元，法人指出，台股後市再戰高點，仍是唯量是問。
此外，9月營收陸續公告，統計至昨日計有新普、群電、義隆等65家上市櫃公司營收創新高，台新投顧副總經理黃文清預估，待12日全數公告時，創新高家數有機會挑戰7月的116家、挑戰今年新猷，全體上市櫃公司9月總營收亦有機會超越8月的3.01兆元，達今年單月最高；日盛投顧總經理鍾國忠認為，9月營收創新高、年增率與月增率同步大幅成長個股，股價近期表現相對強勢，這些具業績題材支撐族群，在大盤未來續攻高點時，將扮演多頭攻擊重心。
美國紓困法案喊卡，美股周二尾盤急挫，使台股昨天開低，但因蘋果iPhone 12確定13日亮相，台積電強勢翻紅，扮撐盤要角，配合聯發科、聯電等半導體股助攻，台股終場漲42點收12,746點。
外資昨日買超57億元，連四買合計203億元，投信與自營商分別買超4億與17億元，尤其9月大舉賣超425億元、不亞於外資賣超550億元的自營商，9月底起積極回補、連六買共69億元，合計昨日三大法人買超79億元；八大公股行庫則繼續換銀費賣超14億元，連六賣共87億元。
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