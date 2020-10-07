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台股月月配來了！元大高股息龍頭基金首次配息率4.04%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大高股息龍頭基金首次配息揭曉，參與IPO投資人可領的配息率約4.04%，優於台股。元大銀行官網
元大高股息龍頭基金首次配息揭曉，參與IPO投資人可領的配息率約4.04%，優於台股。元大銀行官網

今年因為「月月配+年終配」打響名號的元大高股息優質龍頭基金，自3月成立來績效領先大盤，9月30日已做首次配息評價，預估每單位配發0.0337元現金股息，換算IPO募集以10元認購的投資人，年化配息率4.04%，優於台股目前的3%多。

值得注意是，元大高股息龍頭基金配息上，還引入「類年金」的巧思，也就是該ETF月配息在首次配發約0.0337元的股息後，預期後續11次（今年10月到明年9月）每次領息也在0.0337元上下，目的是讓投資人對配息有近乎100%的掌握度，更能規劃現金流。而之所以能做到這點，在於元大投信發行已做好規劃，在今年6-9月除權息旺季領滿投資個股的股息後，平均分配到未來12個月。

法人依配息結果舉例，若IPO時申購元大高股息龍頭基金100萬元，換算每個月可固定領息3,370元，對於退休族群，計入月退俸、保險、股息等，若每個月有3萬元生活費，加上該基金月配息，大約增加一成收入；若是上班族，則可考慮將配息再投入更高報酬的股票、股票型基金，滾大退休財富。

換算一年下來，元大高股息龍頭基金約可配出4萬元股息（3,370元X12個月），算是不無小補。不過，若不是IPO申購的投資人，買入單位不見得是整數，所領配息的計算方法為受益權單位數X0.0337元。

另一方面，由於元大高股息龍頭基金成立表現不俗，年底還有資本利得的「年終配」可期，屆時基金會把所有利得都配出，讓投資人直接享受台股上漲的利多，只是將此一利得化為「配息」來返還；而基金淨值也將重新回歸發行價。

元大投信表示，所謂「年終配」是每年年底時，元大高股息龍頭基金若資本利得為正數，將在當年最後日曆日計算可分配之金額，隔年1月時配發。隨著年底將屆，投資人應很快可以知道「年終配」有多少。

除此，元大高股息龍頭基金還因應配息的公平性設有「收益平準金」的機制，即使投資人突然進來很多，也不會出現配息被稀釋，投資人可安心領息。

高股息 配息 元大投信

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