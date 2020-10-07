快訊

與美復交被國台辦指要「明辨是非」 江啟臣：不違親美和陸

不只元大原油正2！三檔槓反ETF接力申請下市

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台新MSCI中國正2日前申請終止信託契約。台新投信官網
台新MSCI中國正2日前申請終止信託契約。台新投信官網

元大投信申請元大S&P原油正2（00672L）終止信託契約，引發市場關注，該ETF下市主要是淨值大跌未滿足ETF存續要求。另據各投信官網，台新投信旗下台新MSCI中國正2（00766L）、兆豐投信的兆豐藍籌30反1（00691R）因為規模太小，也相繼申請清算，預期證交所近期公布終止上市日。

台新投信和兆豐投信官網均公告，台新MSCI中國正2及兆豐藍籌30反1，皆因為近30日平均規模低於法定要求而申請終止上市。台新MSCI中國正2到7日為止，規模剩下5,975萬元，兆豐藍籌30反1則剩下7,014萬元，是上市櫃ETF倒數第三和第五小的ETF。

台新MSCI中國正2於2019年1月上市，相較原型的台新MSCI中國2017年掛牌約晚一年半，該ETF是台新投信看好中國成長機會，以及多數陸股槓桿ETF都能有不錯買氣下發行。惟時間上因陸股ETF已差不多飽和，使ETF較難吸引關注，最大規模約3億元，仍算是較小型的ETF。

兆豐藍籌30反1則和兆豐藍籌30同步發行，為兆豐投信進軍ETF市場的代表作。雖然相較元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等人氣ETF，兆豐藍籌30表現不算突出，但該ETF發行來績效和配息穩定，有類似0056的股價區間，高、低點在17元到27元；成立近三年配息率3.6%、3.2%、4.5%，因此有一定規模。

不過，交易反向ETF的人並不多，兆豐藍籌30反1上市來最大規模一度有4.8億元，其後於今年一路緩降到1億元之下，最終兆豐投信決定清算。

到9月底，台新MSCI中國正2約有353名投資人，兆豐藍籌30反1僅88名投資人。至於元大S&P原油正2還有4.4萬名投資人，11月12日為最後交易日，11月13日起終止上市。

兆豐藍籌30反1申請清算。兆豐投信官網
兆豐藍籌30反1申請清算。兆豐投信官網

ETF 兆豐 台新

延伸閱讀

元大原油正2 11月13日下市 清算時程表大公開

元大期連連創佳績 勇奪國家品牌玉山六項大獎

類股輪漲下吸金股出列 9月來投信最愛銅板股

投信：ESG企業債 抗震利器

相關新聞

台股月月配來了！元大高股息龍頭基金首次配息率4.04%

今年因為「月月配+年終配」打響名號的元大高股息優質龍頭基金，自3月成立來績效領先大盤，9月30日已做首次配息評價，預估每...

投資高價股可左右逢源 券商：採紀律存股搭配靈活零股

台股的盤中零股交易即將上線，永豐金證券表示，投資人要記住兩個關鍵數字，盤中零股交易是『3』分鐘集合競價撮合，9點『10』...

台股收漲42.14點 三大法人買超80.07億

台股今(7)日開低走高，權值股由台積電（2330）、聯發科（2454）領軍，但是蘋概三王中鴻海（2317）收黑，大立光（...

台積電回神 台股翻紅漲42點收12,746

台股今（7）日開低走高，早盤一度跌破月、季線，來到12,619點，盤中在台積電（2330）回神下，加權指數由黑翻紅，站上...

川普染疫 這族群是贏家？

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態，並承諾自己必將康復重返，疑遭幾小時前確診的親信選戰幕僚希克斯(Hope Hicks)傳染病毒。

為何專家：我不會投資TDR？原因有這些且多檔溢價超過100％！

近期台股中的DR股集體飆漲，引起主管機關重視並出手降溫，股民卻不滿抗議。

台股向一萬三挺進 謝金河：2020充滿傳奇且戲劇性

二○二○年是一個充滿傳奇且戲劇性變化的一年，從元月二十三日武漢封城迄今，全世界籠罩在肺炎疫情中，已足足度過了將近九個月，更令人震驚的是美國總統川普也在十月二日宣布自己確診，這個消息震驚全世界，一時之間，美國期貨盤瞬間暴跌逾五○○點，ＷＴＩ一下子重挫到三六美元，ＶＩＸ衝高到三五，美元指數上揚，全球投資情勢又陷入恐慌。

滙豐挺台積電 目標價也喊出600元

蘋果發表會13日登場，緊接著台積電法說會15日舉行，滙豐證券搶在兩大重頭戲前夕，發布看好5G iPhone帶旺台積電展望...

不畏美紓困法案卡關利空 台股盤中翻紅力守月線

美紓困法案暫喊停，美股三大指數全數收低。不過，台股不受這項消息影響，加權指數盤中翻紅，高點來到12725.28點，力守月...

資本額20億上市公司明年起應申報英文版股東會資訊

配合金管會金融發展行動方案循序要求上市公司至2023年起全面申報英文版股東會資訊，台灣證券交易所日前9月30日已公告修正...

類股輪漲下吸金股出列 9月來投信最愛銅板股

台股9月行情震盪，低價股成為法人鍾愛標的，統計9月來投信買超發現，買超前十大個股包括電子股的半導體及光電股、金融股、傳產...

市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

晶圓代工大廠聯電（2303）利多不斷，繼野村、高盛等外資喊進後，瑞銀證券最新報告，預測聯電和美光的訴訟案一年內不會有解，...

熱門新聞

市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

國鼎生技與美國公司簽約 將收治新冠肺炎病患

外資喊買台積電 目標價上調到600元

裕隆今起減資換發新股 10月19日恢復交易

傳亞太電5G本月有望提前開台 股價鎖漲停

台股收漲42.14點 三大法人買超80.07億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。