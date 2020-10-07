不只元大原油正2！三檔槓反ETF接力申請下市

元大投信申請元大S&P原油正2（00672L）終止信託契約，引發市場關注，該ETF下市主要是淨值大跌未滿足ETF存續要求。另據各投信官網，台新投信旗下台新MSCI中國正2（00766L）、兆豐投信的兆豐藍籌30反1（00691R）因為規模太小，也相繼申請清算，預期證交所近期公布終止上市日。

台新投信和兆豐投信官網均公告，台新MSCI中國正2及兆豐藍籌30反1，皆因為近30日平均規模低於法定要求而申請終止上市。台新MSCI中國正2到7日為止，規模剩下5,975萬元，兆豐藍籌30反1則剩下7,014萬元，是上市櫃ETF倒數第三和第五小的ETF。

台新MSCI中國正2於2019年1月上市，相較原型的台新MSCI中國2017年掛牌約晚一年半，該ETF是台新投信看好中國成長機會，以及多數陸股槓桿ETF都能有不錯買氣下發行。惟時間上因陸股ETF已差不多飽和，使ETF較難吸引關注，最大規模約3億元，仍算是較小型的ETF。

兆豐藍籌30反1則和兆豐藍籌30同步發行，為兆豐投信進軍ETF市場的代表作。雖然相較元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等人氣ETF，兆豐藍籌30表現不算突出，但該ETF發行來績效和配息穩定，有類似0056的股價區間，高、低點在17元到27元；成立近三年配息率3.6%、3.2%、4.5%，因此有一定規模。

不過，交易反向ETF的人並不多，兆豐藍籌30反1上市來最大規模一度有4.8億元，其後於今年一路緩降到1億元之下，最終兆豐投信決定清算。