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9月台股基金績效 群益投信奪雙冠王

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
今年9月台股基金績效。
今年9月台股基金績效。

受國際股市拖累9月份台股大盤小跌0.6%，進而連帶影響台股基金表現，統計169檔台股與台股股債平衡基金中，僅2檔台股基金正報酬，其中，群益長安基金0.51%表現居冠，第一金電子基金0.38%居次；而台股股債平衡基金中則是全數負報酬，前兩名則為群益平衡王基金-0.48%、大華銀多元特別收益平衡-0.99%，值得一提的是，在兩類基金中績效冠軍皆為群益投信旗下基金，群益投信堪稱9月台股基金雙冠王。

群益投信表示，台股經過第3季衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，展望第4季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，短期大盤若有拉回，仍可以台股基金逢低分批布局，而穩健保守型投資人則可選擇台股平衡基金，透過股債平衡布局，在資金配置上較為靈活，可降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，也可視為高檔震盪之下的穩健投資選擇。

群益長安基金經理人王耀龍表示，現階段台股市場資金充沛，肺炎疫情影響度降低，就業、消費可望逐步走穩，企業信心回籠，整體景氣呈現回溫態勢。台股歷經上半年外資大幅賣超後，後續回補買盤可望挹注股市資金動能；台股指標上市櫃公司基本面展望佳，雖然台股短線上指數高檔震盪難免，指數空間有限將以個別族群表現為主。建議選擇下半年業績展望佳、明年具題材性的個股來擇優布局，電子族群方面看好半導體、伺服器類股，傳產方面可關注第四季傳統旺季的汽車零組件族群及生技產業表現。

群益平衡王基金經理人湯明真表示，儘管現階段台股基本面未出現反轉跡象，短期台股大盤料呈現區間震盪格局，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動。台股第4季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行，此外，看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。

台股 群益

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