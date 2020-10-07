台股收漲42.14點 三大法人買超80.07億

二○二○年是一個充滿傳奇且戲劇性變化的一年，從元月二十三日武漢封城迄今，全世界籠罩在肺炎疫情中，已足足度過了將近九個月，更令人震驚的是美國總統川普也在十月二日宣布自己確診，這個消息震驚全世界，一時之間，美國期貨盤瞬間暴跌逾五○○點，ＷＴＩ一下子重挫到三六美元，ＶＩＸ衝高到三五，美元指數上揚，全球投資情勢又陷入恐慌。

2020-10-07 12:36