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台股收漲42.14點 三大法人買超80.07億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股7日開低走高，營收亮眼股助攻下，大盤指數由黑翻紅，一度衝達12,774.36點，終場以12,746.37點作收，上漲42.14點，成交量1,629.92億元；三大法人買超80.07億元。 本報系資料庫
台股7日開低走高，營收亮眼股助攻下，大盤指數由黑翻紅，一度衝達12,774.36點，終場以12,746.37點作收，上漲42.14點，成交量1,629.92億元；三大法人買超80.07億元。 本報系資料庫

台股今(7)日開低走高，權值股由台積電（2330）、聯發科（2454）領軍，但是蘋概三王中鴻海（2317）收黑，大立光（3008）守平盤，不過，營收亮眼股助攻下，大盤指數由黑翻紅，一度衝達12,774.36點，終場以12,746.37點作收，上漲42.14點，成交量1,629.92億元；三大法人買超80.07億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超58.01億元，投信買超4.82億元，自營商買超（合計）17.22億元，其中自營商（自行買賣）買超8.28億元，自營商（避險）買超8.94億元。

台股今日以12,667.51點低盤開出，一度下探至12,619.81點，失守月、季線，台積電在外資調高評等，目標價上看600元之下，股價開低走高翻紅，收在443元，上漲3.5元，聯發科收647元，上漲32元，聯電（2303）也收紅，權值股領漲推升大盤指數翻紅，終場收在12,746.37點，漲幅0.33%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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