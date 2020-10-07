聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收漲42.14點 三大法人買超80.07億
台股今(7)日開低走高，權值股由台積電（2330）、聯發科（2454）領軍，但是蘋概三王中鴻海（2317）收黑，大立光（3008）守平盤，不過，營收亮眼股助攻下，大盤指數由黑翻紅，一度衝達12,774.36點，終場以12,746.37點作收，上漲42.14點，成交量1,629.92億元；三大法人買超80.07億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超58.01億元，投信買超4.82億元，自營商買超（合計）17.22億元，其中自營商（自行買賣）買超8.28億元，自營商（避險）買超8.94億元。
台股今日以12,667.51點低盤開出，一度下探至12,619.81點，失守月、季線，台積電在外資調高評等，目標價上看600元之下，股價開低走高翻紅，收在443元，上漲3.5元，聯發科收647元，上漲32元，聯電（2303）也收紅，權值股領漲推升大盤指數翻紅，終場收在12,746.37點，漲幅0.33%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言