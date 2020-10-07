台積電回神 台股翻紅漲42點收12,746

台股今（7）日開低走高，早盤一度跌破月、季線，來到12,619點，盤中在台積電（2330）回神下，加權指數由黑翻紅，站上12,700關卡，終場上漲42.14點，收在12,746.37點，成交量達1,629.92億元；而櫃買市場今日則在平盤附近震盪，終場下跌0.21點，收在164.21點。

盤面上，權值股今日表現亮眼，台積電、聯發科（2454）帶領指數展開漲勢；此外，營收創高股也發動攻勢：圓剛（2417）、富鼎（8261）、大中（6435）、杰力（5299）、新普（6121）等等走揚；而蘋概股也受惠新機效應，相關個股如：力旺（3529）、精元（2387）、力麗（1444）等紛紛呈現上漲。

展望後市，法人認為，台股上檔套牢重重賣壓不輕，若欲往上攻堅，成交值必須放大，但本周仍有連續假期因素，預期呈現量縮整理走勢；建議高檔震盪時期仍應保持風險意識，操作切忌追高殺低，投資人可密切留意9月營收以及季報數據，擇優逢低布局。