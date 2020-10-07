滙豐挺台積電 目標價也喊出600元

蘋果發表會13日登場，緊接著台積電法說會15日舉行，滙豐證券搶在兩大重頭戲前夕，發布看好5G iPhone帶旺台積電展望的報告，加上超微新產品助攻，及英特爾潛在外包等三大利多，一口氣將台積電目標價升至600元，追平里昂證最高的600元。

根據滙豐預測，台積電第3季營收將季增9%，第4季再成長8%，此前凱基投顧預測第4季可季增9%-10%。至於高盛近期報告也預期成長，但僅預估增加1%。市場平均預期則約小幅衰退至季增5%內。

滙豐表示，蘋果即將發表的5G iPhone，有機會為2014年來最大換機潮，台積電四款新機訂單通吃，是最大贏家。受惠iPhone拉貨，台積電營收表現將優於預期，2021年也可望受惠新機處理器及MacBook搭載ARM處理器，台積電蘋果營收比從目前的24%，躍升到42%。

滙豐指出，台積電明年5奈米放量，特別是超微持續精進電腦和伺服器產品，市占率穩增，也是基本面衝高的重要動能。預估2021-2022年超微對台積電營收的貢獻比從8%提高到9%，而這還不包含英特爾潛在CPU大單外包，2025年營收貢獻上看20%。

滙豐樂觀台積電大客戶加持，先進製程毛利隨收入水漲船高，2020-2021年EPS預測18.99元、23.06元，一舉將目標價喊上600元。此前里昂挺台積攻「六」字頭，也欽點iPad Air、iPhone 12、明年的iPhone 12 Lite、iMac專用Apple Silicon、以及伺服器CPU五大訂單全拿。

其中，里昂調查，iPhone 12 A14晶片投單已做增加，較市場預期的7,500萬顆至8,000萬顆，提高到9,000萬顆。看來新款iPhone相當值得期待。