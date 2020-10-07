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9月零股交易 尖牙股ETF增幅558%

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

尖牙股在8月創新高後，9月大幅回檔，反而創造進場時機，統計9月海外股票型ETF盤後零股交易量，國內唯一追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）當月合計零股成交逾3萬股，排名前十強，月增558%，增額及增幅都居冠軍；10月26日起盤中零股交易正式上線，新制適用ETF，法人表示，小資族想當世界級科技龍頭股東變得更容易。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，證交所規劃自10月26日起，零股交易不限於台股收盤後，在盤中普通交易時間（9:00至13:30）也可以下單買賣，自9:10開始，每3分鐘以集合競價撮合成交。

他說，新制交易時間更長(4小時20分鐘)，撮合次數更多，會比盤後交易僅撮合一次更容易成交，而且在成交資訊揭露上也更透明即時，零股成交價格有機會更接近市價，具有更即時、更有效率、流動性更好等特點，都有助整體成交量能提昇，預期交易也會更趨熱絡。

不過，袁永騰提醒，盤中零股交易不能下市價單，只能透過電子交易以限價單方式下單，且不可改價只能減量或取消，在設定買進價格時，最好參考一下整張交易當時的市價，避免買貴。

此外，由於每筆委託皆有一定交易成本，例如大部份券商每筆手續費低消是20元，如果分太多次、每次買賣金額太小，無形中會墊高交易手續費占投資金額比率，增加投資成本，最好先了解一下往來證券商在零股交易的手續費費率及收費基本門檻，先試算一下每次零股交易最划算的金額。

統一投信表示，ETF與一般共同基金不同，是在證券市場掛牌，交易方式如同一般股票，一次買進一張（1,000股），無法直接在投信公司定期定額扣款；針對想要小額分批買進的投資人，可以考慮每月定期買進零股，例如每月買進200股或300股。

ETF 台股 證券商

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