新普9月、Q3營收雙創新高 股價強拉半根漲停
電池模組廠新普（6121）受惠筆電及非IT產品需求強勁，帶動9月、第3季營收雙雙寫下新高，展望第4季也可望維持高檔水準，激勵今（7）日股價勁揚，股價開高走高，午盤最高來到318.5元，強拉半根漲停。
新普公布今年9月營收86.23億元，月增16.8%、年增22.2%，創下歷史新高紀錄，且營收連增7個月。累計今年前三季營收568.7億元，年增10.4%，亦為歷史新高紀錄。
新冠疫情導致居家工作（WFH）、遠距教學需求大增，在商務NB、教育用Chromebook等筆電需求暢旺，加上美系客戶新機將於第4季上市，且非IT產品持續暢旺下，帶動新普第3季營收超越第2季，來到228.02億元，季增16.3%、年增11.8%，創單季歷史新高紀錄。
展望第4季，隨著筆電需求持穩，加上教育用Chromebook始終供不應求下，新普可望持續受惠筆電動能。此外，美系客戶新品將於第4季開賣，持續推升新普出貨動能。
此外，在非IT部分，新普資料中心備援電池（BBU）業務從今年第3季開始認列營收，兩輪電動車本季需求也將維持高水準，在筆電、手機、BBU及兩輪電動車等應用持續高檔下，新普樂觀看待第4季營運，有望延續第3季強勢表現。
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