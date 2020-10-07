外資調高聯電至買進 喊出最高目標價45元

8吋晶圓價格上揚，加上美國制裁中芯可望受惠，歐系外資最新報告調高聯電（2303）評等及目標價，由中立調高至買進評等外，更喊出目前外資圈最高目標價，一口氣由15元調高至45元。

歐系外資表示，8吋晶圓產品組合價格可望向上，主要是因大尺寸驅動IC需求回穩、及5G智慧手機RF射頻帶動，預估今年第4季至明年首季平均單價增加5%；另外，美國制裁中芯，聯電也可望受惠；未來在電動車、工業用、及物聯網等需求帶動下，預估聯電8吋晶圓在未來2年的供應將更加緊俏。

歐系外資看好聯電毛利率將持續成長，預估將由原先2019年、2020年的14.4%、22.4%，在2021年、2022年將分別成長至29.7%、35.8%；在需求強勁及平均銷售價格調高下，歐系外資調高聯電今明年每股盈餘預估，幅度分別為13%、11%。

歐系外資同步調高聯電評等及目標價，由原先中立調高至買進評等，目標價由原先的15元調高至45元。

聯電今(7)日以28.15元開低後走高翻紅，一度拉升至29.3元，上漲0.95元，盤中漲幅2.46%。