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資本額20億元上市公司 明年起須申報英文版股東會資訊

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

證交所配合金管會「金融發展行動方案」，漸進式要求上市公司至112年起全面申報英文版股東會資訊，日前9月30日已公告修正「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，依據各公司資本額或外陸資持股比條件，分成三階段規範上市公司申報英文版股東會議事手冊及補充資料。

其中，今年進入倒數，證交所特別呼籲，資本額20億元以上之上市公司，應注意自明年起須申報英文股東會資料，三階段規劃則如下：

第一階段：108年底實收資本額達新台幣100億元以上，或108年召開股東常會之股東名簿記載的外資及陸資持股比合計達30%以上上市公司，109年召開股東臨時會者，應申報相關英文版資訊。

第二階段：110年起，109年底及110年底實收資本額達新台幣20億元以上，或109年及110年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30%以上者，應分別於110年及111年間申報前揭英文版資訊。

第三階段：112年起全體上市公司適用申報相關英文版資訊。

證交所指出，為提升資訊揭露品質並強化國際接軌，實收資本額達新台幣100億元，或外資持股比30%以上之上市公司，已於108年及109年要求申報英文版「股東會議事手冊及會議補充資料」、「股東會年報」以及「年度財務報告」。

證交所強調，後各階段一旦適用即持續適用，不因年度中減資或外資及陸資持股比降至30%以下豁免，提醒各上市公司及早因應。

股東會 上市公司 新台幣

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