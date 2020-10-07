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遷都台中？立法院及中央政府遷建可行嗎？

集保e存摺首創證券資產趨勢圖

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2020年受疫情影響，股市波動幅度高達4,500點，成交量並多次創下3千億的巨量，股市交易熱絡；從投資人開戶情形來看，今年上半年共有66萬人開立證券戶，預計年底有望突破120萬人，為去年證券市場全年開戶人數的1.7倍，顯示投資人積極參與股市，並關注自身的資產價值成長。

依集保大數據資料庫分析，近期開立證券集保帳戶的投資人，超過八成選擇使用集保e存摺App，總數已有超過150萬用戶申請。集保e存摺App各項便利功能中，尤以我的資產功能最受用戶青睞，除將投資人的股票市值以圖形化呈現外，投資人亦可輕鬆掌握其前五大庫存股票的資產價值與投資占比及設定篩選條件排序，簡潔美觀且一目了然。

為提供投資人進一步的資產查詢服務，集保結算所首創市場之先，推出證券資產趨勢圖，以視覺化呈現投資人過去一年證券資產價值變動曲線，完整保留投資人資產歷史價值，讓投資人可以很明確知道證券資產的價值變動情形；此外，投資人還可針對想個別關注的區間，按月、季、半年或一年，透過不同區間的切換顯示，讓投資人能輕輕鬆鬆掌握資產價值。

集保結算所朱漢強總經理表示，集保e存摺App現已整合證券、基金、債券、黃金等資產，未來將持續規劃納入銀行存款與信用卡的資料，並開發更貼近使用者習慣的介面與功能，成為投資人便利使用的資產整合利器。

集保結算所 信用卡 疫情

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