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類股輪漲下吸金股出列 9月來投信最愛銅板股

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
9月來投信買超公司。記者楊伶雯／製表
9月來投信買超公司。記者楊伶雯／製表

台股9月行情震盪，低價股成為法人鍾愛標的，統計9月來投信買超發現，買超前十大個股包括電子股的半導體及光電股、金融股、傳產股的營建及塑膠股，聯電（2303）居投信買超個股之冠，買超11萬3,104張；法人認為，在類股輪動下，投信買超低價股，後續則要觀察是否續買，及新增的買超股。

台股9月小跌，但中秋節連假後開盤則是呈現上漲走勢，統計從9月以來，截至10月6日漲幅0.89%，今(7)日則是開低走高，盤中翻紅，法人認為，在目前量能略有不足，且將面臨國慶日連假，短線恐將呈現震盪，但在整理後有機會再走強。

統計9月來投信買超標的發現，買超領先的幾乎都是銅板股，買超前十大依序是聯電、友達（2409）、群創（3481）、元晶（6443）、開發金（2883）、永豐金（2890）、國產（2504）、南亞科（2408）、台聚（1304）、頎邦（6147）；主要是晶圓代工、面板、太陽能、低價金融股及營建、塑膠股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，9月在類股輪動下，資金買進低價股，進入第4季，後續要觀察投信是否續買，或是有新增的買超標的；在蘋果新品發表會將舉行下，相關蘋概股的表現可以留意。

他指出，本周大立光（3008）法說會將召開，下周則有台積電（2330）的說，兩家公司釋出的展望，將是重要的觀察指標。

台新投顧副總黃文清表示，9月行情震盪，投資心態偏向低基期的族群，且本波台股上漲以來，幾乎各類股都輪漲過，但其中仍有一些基期較低，漲幅落後的個股，因此也可視為是補漲的一個現象。

黃文清說，後續要觀察的重點包括，蘋果新品發表上市後，後續的拉貨及新品銷售情況；大立光及台積電的法說會，則是重要的風向指標；美國總統選舉前也將牽動全球及台股的表現；另外，疫情的發展也要持續留意。

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